ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（46）が18日（日本時間19日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の試合前に取材対応し、岡本和真内野手（29）の打撃について語った。シュナイダー監督は、岡本を「ヘスス・サンチェスに近いタイプだ」と今季アストロズから加入して中軸を務めるサンチェス外野手に例えた。「基本的にはアグレッシブ。ただ、やや積極的すぎる時もあるが、それは問題ない。我々は意図を持って振ってほし