テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサー（27）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。白半袖ニットの“あざと”ポーズショットを投稿した。自身のインスタグラムで「春の中山開催も残り1日、あすは皐月賞！」とつづり始めた。「みなさんの応援する人馬は決まっていますか？」と白半袖ニットの“あざと”ポーズショットや白半袖ニット＆ロングスカートショットなどを投稿した