俳優の仲野太賀が主演を務める大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の最新相関図が公開され、物語が大きく動き出した。戦国の激動期を舞台に、豊臣秀長の視点から天下統一の裏側を描く本作は、新たな局面「姉川大合戦」へと突入する。【写真】新たな相関図を公開！最強・本多忠勝の姿も…同作は2024年放送の大河ドラマ第65作。主人公は豊臣秀吉の弟・豊臣秀長で、歴史の表舞台では語られることの少ない