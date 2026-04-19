今回は、イクメン気取りの夫に昼食を作らせた結果についてのエピソードを紹介します。料理なんてほとんどしたことがないのに…「私は5歳と2歳の子どものいる母親で、夫と共働きです。最近夫に対しイライラすることが多いのですが、その原因は夫が育児も家事も『やってるように見せている』だけで、ほとんど役に立っていないことです。なのに夫は周りの人に『俺ってイクメンなんだ』とアピールしているから、あきれます……。この前