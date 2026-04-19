NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で松下洸平が演じる徳川家康の予想を超えた腹黒さ、見たこともない新しいタイプのタヌキおやじっぷりがSNSで話題を呼んでいる。 参考：松下洸平はなぜ、『スカーレット』でブレイクしたのか？“結婚”を機にキャリアを総括 家康の初登場は第3回「決戦前夜」。今川義元の命を受け、大高城への兵糧入れの役目を果たすと「思ったほど敵の手応えがなく、うまくことが運びすぎているように思