原因不明の激しいめまいと嘔吐に苦しみ、「死ぬかもしれない」という恐怖を抱えていた横道さん。交通事故によるMRI検査を機に、指定難病「多発性硬化症」と判明しました。その後、入退院を繰り返し車椅子生活へと進行する中でも、薬を調整しながら2人の子どもを出産。ハイリスク妊婦としての再発や過酷な治療を乗り越え、「親が元気でないと子どもが困る」という言葉を胸に、病気と育児に向き合う力強い軌跡を紹介します。 ※本