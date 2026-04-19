【リーグドゥ】スタッド・ランス 3−2 レッドスター（日本時間4月18日／スタッド・オーギュスト・デローヌ） 【映像】中村敬斗、GKと激しく接触し落下（実際の様子）スタッド・ランスの日本代表MF中村敬斗が、先制ゴールを挙げた直後にアクシデントに見舞われた。GKとの激しい交錯でピッチに倒れ込み、一時騒然となるシーンがあった。51分を過ぎた場面、ボックス内へ飛び込んだ中村は、相手GKと交錯する形で地面に