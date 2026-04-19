◇「TJPWINSPIRATION」▽20分1本辰巳リカ、●神嵜志音（18分32秒片エビ固め）遠藤有栖○、風城ハル ※什の掟（2026年4月18日東京・TOKYOSQUAREinItabashi）東京女子プロレスは18日、東京・TOKYOSQUAREinItabashiでスピンオフ興行「TJPWINSPIRATION」を開催した。遠藤有栖が荒井優希の持つプリンセス・オブ・プリンセス王座への挑戦を表明。辰巳リカは渡辺未詩との白昼夢でジ・インスピレーション（ジェシ