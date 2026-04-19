「アスレチックス−ホワイトソックス」（１８日、サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が七回に２試合連発となる７号ソロを放った。七回先頭で迎えた第４打席。追い込まれてからの５球目だった。高めに浮いたスライダーを見逃さなかった。決してフルスイングするわけではなく、きれいに真芯で捉えた打球はバックスクリーン左へ飛び込んでいった。飛距離は１２６メートル。敵地が大きくどよめいた。前日には６号