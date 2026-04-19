4月19日はAKB48の元メンバーでタレント、経営者の小嶋陽菜の38歳の誕生日。小嶋は2005年「AKB48オープニングメンバーオーディション」に合格し、翌年シングル『会いたかった』でメジャーデビュー。2017年にグループを卒業すると、翌年には企画・プロデュースを手掛けるファッションブランド「Her lip to」の設立を発表した。この記事では小嶋がSNSにアップした1年の印象的な投稿を振り返っていく。【写真】「とにかく眼福」小