筆者の友人の小学5年生の息子が、学校から帰宅後、N先生の意外な一面について興奮気味に話して来たそうです。 普段は目立たない印象の30代男性教師ですが、とあることがきっかけで息子さんは強い感銘を受けた様子でした。その意外な出来事とは……？ 小学生独特の観点