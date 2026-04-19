KEY TO LITとしての活動はもちろん、映画『おとななじみ』、ドラマ『霧尾ファンクラブ』、舞台『W3 ワンダースリー』など俳優活動でも輝きを放つ井上瑞稀。5月に開幕する大竹しのぶ主演ミュージカル『GYPSY』では、主人公の娘と駆け落ちするダンサー役を演じる。自身とは真逆なキャラクターで新境地に挑む井上に、半世紀以上世界中で愛され続ける名作に臨む思いを聞いた。【写真】井上瑞稀、かわいさとカッコよさがあふれる！