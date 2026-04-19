元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀がキャラクターとの２ショットを披露し話題を呼んでいる。柏木は１９日までに自身のインスタグラムを更新。「キティちゃんにメロメロになった日」とつづり、フリルがあしらわれた全身ピンクコーデで、キティちゃんと並んだ２ショットを披露した。この投稿には「かあいい〜！！！！」「ピンクのお衣装がお似合いです！」「推しが揃ってる」「ゆきりんお姫様みたい」「天使」などの声が寄せら