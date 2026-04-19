日本ハムが開幕以来、ホームランを打ちまくっている。清宮幸太郎（26）、万波中正（26）がリーグトップタイの5号に到達するなど、14試合消化時点で本塁打ランキングの上位5人中3人が日ハム勢。チーム本塁打数は26本と他球団を圧倒している。【画像】日ハム「ホームラン爆増」の立役者となったのは…「これは143試合換算で265発ペース。2004年の巨人がマークしたNPB記録の259本塁打を更新する勢いです」（スポーツ紙デスク）今季