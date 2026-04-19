東京・市谷の防衛省【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は19日、北朝鮮が東の方向に向けて弾道ミサイルを発射したと明らかにした。韓国軍がミサイルの詳細や射程を分析している。日本政府も北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表。防衛省関係者によると、日本の排他的経済水域（EEZ）の外に落下したとみられる。被害情報は確認されていないという。北朝鮮は、今月8日にも弾道ミサイルを発射した。