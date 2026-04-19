雑貨店「3COINS」で販売されている“粉ふるいスプーン”の便利さに驚く動画がインスタグラムに投稿され、再生回数195万件超え、2万8000「いいね！」が付く話題となっている（17日午後5時時点）。【写真一覧】「ドバっと出ない。飛び散らない」193万再生超え「3COINS」“神スプーン”の使い方“30秒でわかる！暮らしのアイデア”を紹介している、のり家さん（@norike_kurashi_hack）が「一回使ったら最後、もう戻れない…これ、