ザ・リッツ・カールトン大阪は、ミキハウスとコラボして「ミキハウスエクスペリエンスルーム」を3月1日から5月31日まで提供している。テーマは春のお出かけ。客室にはミキハウスのキャラクターであるプッチーとうさこを描いた玄関マットやベッドスロー、ボヘミアン柄のロゴ入りクッションを配置。間違い探しやぬりえ入りのウェルカムリーフレット、ルームキー風のカード、プッチーとうさこをモチーフにしたペストリーシェフ特製