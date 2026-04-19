16日、日本サッカー協会（JFA）は元日本代表MF中村俊輔氏（47）が日本代表のコーチスタッフに就任すると発表した。北中米W杯（ワールドカップ）開幕まで約2カ月というタイミングでの人事は極めて異例であり、サッカーファンの間で大きな反響を呼んでいるーー。【写真】サッカー日本代表の現在の“豪華”コーチ陣中村氏は2022年シーズン限りでJ2横浜FCで現役を引退後、同クラブでトップチームのコーチを務め、2025年末に退団。