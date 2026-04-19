防衛省は、北朝鮮がけさ、弾道ミサイルの可能性があるものを複数発射したと発表しました。日本の船などに被害はないということです。防衛省によりますと、北朝鮮は午前6時20分ごろ、弾道ミサイルの可能性のあるものを複数、発射しました。発射されたミサイルは日本のEEZ=排他的経済水域の外に落下したと推定されていて、日本の船などに被害はないということです。政府は官邸危機管理センターに緊急参集チームを招集したほか、防衛