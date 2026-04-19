竹俣 紅連載：『紅色の左馬』第33回スポルティーバとBSフジの競馬中継番組『BSスーパーKEIBA』とのコラボ企画、竹俣紅アナウンサーの連載『紅色の左馬』。今回は、『BSスーパーKEIBA』でのパドック進行における裏話とともに、皐月賞の注目馬について綴ってもらった――。先々週から担当している『BSスーパーKEIBA』では、番組の進行に加えて、パドック進行も担当しています。パドック全頭紹介では、観てくださっている皆さまに