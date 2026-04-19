中国が東南アジアで進める高速鉄道計画が行き詰まっている。ラオス区間は2021年に開通したものの、インドネシアでは国鉄トップが「時限爆弾」と警告し、タイでは着工9年で進捗率50％に留まると海外メディアが報じている。カネを出した国も出さなかった国も失敗し、中国が描く一帯一路鉄道網の限界が露呈しつつある――。中国・ラオス鉄道の車両［写真＝東ティモール大使館（ビエンチャン）／PD-East TimorGov／Wikimedia Commons］