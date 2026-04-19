■パフォーマンスが落ちていても気づかない「春眠暁を覚えず」の言葉通り、ついつい寝過ごしてしまう季節がやってきました。そんな「春特有の眠気」を感じている人も多いはず。しかし、その眠気、実は単なる季節のせいだけではなく、心身が悲鳴を上げている「睡眠負債」のサインかもしれません。新年度の環境変化や仕事のプレッシャーが重なるこの時期、私たちは睡眠を削り、脳を酷使しがちです。良質な睡眠は、翌日のパフォーマン