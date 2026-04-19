春先のこの時期、上京したての新入生は、右も左もわからない東京に戸惑っているもの。そんな彼女たちが飛びつく場所に誘ってしまえば、デートの約束もすんなりと取り付けられるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「上京したての女子を誘えば確実にOKがもらえるスポット」をご紹介します。【１】慣れないと妙に緊張して入りづらい「おしゃれカフェ」「お客さんが全員芸能人