中国と北朝鮮の国境で行った取材で北朝鮮当局から二度の指名手配。現在も北朝鮮に関する情報を発信する北朝鮮情報専門サイト「デイリーNK」の編集長・高英起氏が、リアルな世界を語る。【写真を見る】金正恩総書記の後継候補とされる娘のジュエ氏、父娘のペアルックで登場することも＊＊＊北朝鮮で新学年・新学期が始まった──はずだった。しかし現実はどうか。校内に響くはずの学びの声は消え、代わりに聞こえてくるのは