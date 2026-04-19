「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。皐月賞・Ｇ１（１９日、中山・芝２０００メートル）の予想を公開した。混戦必至と言われる今年の皐月賞に、粗品は「正直どの馬にもチャンスがあると思うので、今回は展開予想をベースに最も馬券圏内が堅そうなロブチェンを本命に挙げます」と前日発売で単勝オッズ１番