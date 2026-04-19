【著者インタビュー】小林元喜さん／『親友は山に消えた』／小学館／2090円【本の内容】タイトルの「親友」とは山岳カメラマンの平賀淳さんのこと。平賀さんは2022年5月、アラスカで事故死する。《平賀は常に私を、私以上に信じてくれていた。デビュー作である『さよなら、野口健』の足掛かりをつくってくれたのはまさに平賀だった。／とうに諦めていた「書く」という夢をつないでくれたのは平賀だった。私は平賀の生涯を描くこ