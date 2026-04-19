年金は早くもらったほうが得――そんな「年金繰上げ」に対する注目が、現役世代の会社員の間で高まっています。数字を見て、情報を集めて、納得して決めたはず……。それでも、制度上のルールを知らなかったことで、思いもよらなかった事態に直面することがあります。本記事では、ある60代男性の事例をもとに、繰上げ受給に潜む「見落とされやすい落とし穴」について、FPの三原由紀氏が詳しく解説します。会社員を辞めてアルバイト