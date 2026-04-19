この冬、ミラノ・コルティナ五輪のスケート・ショートトラックに出場した岡山県倉敷市出身の中島未莉選手（22）。日本女子初のメダル獲得を目指して臨んだ今大会でしたが、惜しくも表彰台には届きませんでした。シーズンを終え、先月末、久しぶりに岡山に帰省した中島選手は、4年後に向けた強い思いを語ってくれました。 【写真を見る】スケート・ショートトラックの中島未莉選手（22）故郷で４年