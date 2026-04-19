「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）阪神は１点を追った七回に、同点としてなおも続いた好機で木浪聖也内野手（３１）が右前適時打を放ち、勝利を呼び込んだ。木浪がもたらす好影響を坂本誠志郎捕手らが明かしている。◇◇２月の沖縄、坂本がボソッと本音をこぼした。「聖也が具志川にいることは絶対、若手のためになると思うよ」。木浪のとてつもない練習量を知っているからこその言葉だった。実際に与えた影