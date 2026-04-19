【「日本民俗学」の基礎知識】女性・子ども・老人が担った役割 異界に近い、特別な力を持つ存在 日本の民俗において、女性・子ども・老人は、共同体を構成する存在であると同時に、異界に近い特別な力を持つ存在として位置づけられていました。 女性の「出産」という能力は、大地が作物を見出す「豊穣」の力と同一視されてきました。たとえば、田植えを行う「早乙女」は、単なる労働力ではなく、稲魂（稲の霊魂）を奮い立た