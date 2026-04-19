船の形が変わると性能はどう変わる？ 船体が左右する走行性能 同じ大きさ、同じ重さの船であっても、形が違えば性能は大きく変わります。船の形は、見た目のデザインだけの問題ではありません。水の抵抗をどう受け、どのように浮かぶかを調整するための、きわめて重要な設計要素です。どんな形を選ぶかによって、速さや燃費、さらには安定性にまで影響が出ます。 船が前へ進むとき、船体は水を押し分けながら航行します