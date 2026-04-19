プレーオフ進出へ、負けられない一戦。照葉積水ハウスアリーナに集まったブースターの声援が、ライジングゼファーフクオカの背中を力強く押し出しました。 2026年4月17日（金）、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズンのホーム最終節。横浜エクセレンスとのGAME1に臨んだ福岡は、終盤の猛追を振り切り、91-83で勝利。魂のディフェンスと勝負どころの外角シュートで