だんだんとゴールデンウィークが近づいてきました。この先4月20日(月)〜5月2日(土)の期間は、天気は短い周期で変化しそうです。21日(火)は日本海側を中心にザッと雨が降るでしょう。黄砂も広く飛来する予想です。23日(木)から24日(金)も本州付近は雨や風が強まるでしょう。29日(水・祝)は広く行楽日和になりそうですが、5月2日(土)は関東以西では雨が降りやすい見込みです。ゴールデンウィークのお出かけは天気予報のチェックを。2