◆スペイン国王杯決勝Ｒソシエダード２―２Ａマドリード（ＰＫ戦４−３）（１８日）日本代表ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードが決勝戦でＡマドリードと対戦し、２―２から突入したＰＫ戦で４―３で制し、６シーズンぶりの優勝を飾った。久保は自身初、日本人初のスペインの公式タイトル獲得となった。試合は最初のワンプレーでスコアが動いた。前半開始１４秒。左からのクロスをＦＷバレネチェアが頭で合わせて最初のプ