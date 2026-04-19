元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が16日、自身のインスタグラムを更新。夫で元プロレスラーの佐々木健介（59）、長男の健之介さん、健之介さんの長女で健介＆北斗夫妻の初孫にあたる“すーちゃん”こと寿々ちゃん（すず／2）と親子3世代で“ネギ掘り”に励む様子を公開した。【写真】「ほんとにそっくり」“ネギ掘り”に励む佐々木健介＆息子・健之介さん北斗は「先日ですが三世代でネギ掘り!!お父ちゃんがいたら四世代