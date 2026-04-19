4月18日（現地時間17日）、ゴールデンステイト・ウォリアーズはフェニックス・サンズに96－111で敗れ、プレーイン・トーナメントで敗退。今シーズンの終幕を迎えた中、サンズ戦終盤にサイドラインで交わされたスティーブ・カーHC（ヘッドコーチ）とステフィン・カリー、ドレイモンド・グリーンの3人による円陣が話題を呼んでいる。 第4クォータ&