一般的に認知されている「在宅医療」は、通院が難しい方に医師が自宅で医療を提供してくれるサービスですが、具体的にどんな病気が在宅医療の対象となるのでしょうか？ そこで、在宅医療で診察できる内容や医師の専門科目などについて、内田先生（医療法人社団貞栄会 静岡ホームクリニック）に解説してもらいました。 監修医師：内田 貞輔（医療法人社団貞栄会） 2015年、32歳の若さで静岡市に静岡ホー