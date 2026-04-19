【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月19日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストに志尊淳、長濱ねるが登場。 日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜22時30分～）で主人公の韓国財閥の御曹司役を演じる志尊は、同い年で大親友の京本大我と同作で念願のドラマ初共演。「大我って、現場でマイペースなのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて…」と、メンバーも知らな