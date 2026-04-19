虐待を疑う保育園の先生【漫画を読む】虐待を疑う保育園の先生だが…!?まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作の16〜20話までをお届けするとともに、作者に情緒的ネグレクトの可能性がある家庭などについてもインタビューした。『保護者支援もアンタ達