韓国の仁川から山東省威海市に向かう客船では、特製のゴルフバッグを抱えた韓国人観光客が日を追うごとに増えている。これは海を越えてパークゴルフを楽しむために中国にやって来る人々だ。こうした「海を越えてパークゴルフ」が新たなトレンドとなり、ひそかに人気を集めている。中国新聞社が伝えた。14日から15日にかけて、威海経済開発区東浦湾パークゴルフ場には、サンバイザーをかぶり、手にはクラブを持った韓国人観光客が50