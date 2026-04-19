◇米男子ゴルフ下部ツアートゥルム選手権第3日（2026年4月18日メキシコPGAリビエラマヤ＝7272ヤード、パー72）24位から出た石川遼（34＝CASIO）は6バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの70で回り通算5アンダーで19位に浮上した。首位と6打差で最終日を迎える。