水不足で注目された、静岡の佐久間ダムと深い関係のある「元日本一小さな村」の今。人が減り続ける中、工場や飲食店を守り続ける住民の思いとは。 【写真を見る】平日の営業は30分 “唯一の飲食店”を守る店主 住民37人の“日本一小さな村”で仕事5つ掛け持ち… ダム建設で水没した旧富山村の今 愛知県の東の端、山間に見えてくる小さな集落「旧富山村」。かつて「日本一小さな村」と呼ばれました。斜面に貼りつくように家が並ぶ