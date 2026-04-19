細川たかしは年齢もデビューもほぼ一緒の歌手仲間で、飲み仲間でもあります。もっとも、彼は1975年のデビュー曲「心のこり」から大ヒット。当時、乃木坂の飲食店でスタッフと飲んでいる姿を見ました。とても良い顔で飲んでいて、売れるとはこういうことなんだろうなと思っていました。親密な付き合いが始まったのは自分が「みちのくひとり旅」で売れ、細川が「矢切の渡し」で2度目の日本レコード大賞を獲った83年ごろです。歌番