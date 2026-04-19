トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は18日、イボガインなど幻覚剤の研究を加速させるよう連邦政府機関に指示する大統領令に署名した。連邦政府により長年、リスクの高い違法な薬物に指定されて使用が厳しく規制されてきたが、退役軍人などの間で利用を求める声が出ていた。規制を緩和し、重度のうつ病などの症状に対して医療目的で使用する研究を促進するための措置。食品医薬品局（FDA）