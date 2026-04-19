【サーティワン】のアイスケーキといえば、可愛いキャラクターのデザインと人気フレーバーが楽しめる人気商品の1つ。そんなアイスケーキの中には、本格的なケーキのような上品さと華やかさを特徴とした「映えケーキ」もあるんです。そこで今回は、ホームパーティにもぴったりな新作のアイスケーキを紹介します。 待望の新作はあの大人気フレーバー