志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第2話が19日に放送。ミンソク（志尊）は桃子（仁村紗和）の過去が気になり始める。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第2話ミンソク（志尊淳）、ベルマンの仕事を志願本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な