タレントの上杉真央（２１）が、１８日深夜に放送されたテレビ東京系バラエティー「ゴッドタン」（土曜・深夜１時５０分）の人気企画「マジギライ１／５オズワルド伊藤編」に出演し、再スタートを切った。昨年４月、週刊誌報道で１０代の時の飲酒が判明。６か月の謹慎処分を受けた。その後フリーとなり、現在の所属事務所と出会い、新たな一歩を踏み出した。オーディションに合格し、つかんだチャンスだった。約１年ぶりのテ