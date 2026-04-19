◆第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル、良）第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１は１８日、中山競馬場の障害芝４２６０メートルで１０頭で争われ、エコロデュエル（草野）が史上５頭目の連覇を達成。圧倒的１番人気に応え、オジュウチョウサン以来のＪＧ１・３勝目をマークし、王者の貫禄を示した。◆草野太郎騎手２５年に続く勝利で通算２勝目。ＪＧ１は２５年中山大障害（エコロ