◆プレミアリーグ第３３節トットナム２−２ブライトン（１８日）日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはアウェイでトットナムと対戦。三笘はこの試合もベンチスタートとなった。３連勝中のヒュルツェラー監督は先発を変えず、三笘はこの試合のキックオフもベンチから見つめた。ところが右サイドで先発したゴメスが前半２０分に負傷退場して、三笘に出番が回ってきた。前節で降格圏内に落ちたトットナムはこの試