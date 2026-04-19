お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が19日放送される。今回は「シンプルを極めた五角形の家」が登場する。【スゴイ家】これは広くて良き！家主が失敗点に挙げた仕切りのない子ども部屋山根と遼河が訪れたのは東京都多摩市。2019年築の木造2階建て、敷地面積は97.4平方メートル、建坪は14.6坪。グレーの外観が特徴的だ。
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